Brussel en Elsene breiden samenwerking uit JCV

11 september 2019

19u42 2 Brussel Brussel-Stad en de gemeen te gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Zo zal er een gezamenlijke netheidscel worden opgericht zullen ze het parkeerbeleid in de grenszones op elkaar afstemmen.

Brussel en Elsene delen al een politiezone, maar die samenwerking wordt nu uitgebreid. De Stad en de gemeente delen een lange en vaak grillig lopende grens met elkaar.

Het is de bedoeling om twee keer per jaar een gemeenschappelijk college met alle schepenen van beide gemeenten te houden. Er werden werkpunten en doelstellingen opgesteld op het gebied van mobiliteit, openbare ruimte, netheid, jonge kinderen, gelijke kansen, cultuur en sport.

Op het vlak van openbare ruimte en mobiliteit willen de gemeenten samen een intercommunale visie ontwikkelen voor de universitaire sites van de ULB en de VUB, en gaan ze samen het parkeerbeleid van de bewonerskaarten in de randzones op elkaar afstemmen.

De stad Brussel wil in de toekomst graag verlaten openbare of historische ruimten opknappen en teruggeven aan het publiek. Daarvoor haalt ze inspiratie bij het See U-project in Elsene, waarbij oude politiekazernes omgevormd werden tot een culturele hotspot. Op cultureel en sportief vlak zijn er plannen om een parcours van muurtekeningen en een joggingparcours uit te werken over beide gemeenten heen.

Om de jonge kinderen vooruit te helpen, engageren de gemeenten zich om onthaal aan te bieden in de zone rond de Louizalaan en bestuderen ze de mogelijkheid om de inschrijvingssystemen voor het basisonderwijs op elkaar af te stemmen. Netheid, tot slot, is een prioriteit voor beide gemeenten en daarom wordt er een netheidscel opgericht voor een gezamenlijk beheer van de grensstraten.