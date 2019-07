Brussel danst voor de Vlaamse feestdag SZM

10 juli 2019

18u01

Bron: Belga 0 Brussel De Vlaamse feestdag op 11 juli komt eraan en in de Belgische hoofdstad grijpen ze dat aan om op 10 en 11 juli twee dagen lang feest te vieren onder het motto “Vlaanderen Feest, Brussel Danst”. Op het programma staan dance battles en concerten van Kapitein Winokio, Will Tura en Lady Linn.

De dance battles tussen de beste hiphopper en breakdansers vonden in de afgelopen vijf jaar steevast plaats op het Muntplein. Dit jaar werden ze in een nieuw jasje gegoten en gingen ze op 10 juli vanaf 14 uur door in het decor van de Ancienne Belgique. Tussen het dansgeweld waren er ook optredens van lokale Brusselse rappers met aansluitend een daverende afterparty.

Op de Vlaamse feestdag zelf, op 11 juli, wordt Brussel omgetoverd tot een grote feestruimte met verschillende podia, dansvloeren, wandelingen en fietstochten. In het Brussels parlement opent de vijfkoppige jazzband StayLiquid om 11.30 uur met een aperitiefconcert. De kindjes zijn de hele dag welkom op het Muntplein waar de acteurs van #LikeMe, Kindertheater Richarken en Kapitein Winokio voor een namiddag vol entertainment zorgen. Op de Grote Markt komt er ook een podium met om 20 uur een optreden van de VRT Bigband en Lady Linn met een gratis receptie om 20.30 uur voor alle dorstigen. Will Tura staat als keizer van het Vlaamse lied met een 57-koppig orkest om 19 uur in de Ancienne Belgique voor een uitverkocht concert, waarvan de opbrengst naar Kom op Tegen Kanker gaat.