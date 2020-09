Brussel Brost wordt dit jaar ‘Brussel Brast’ JMBB

Brussel Brost, de traditionele opener van het Brusselse academiejaar, slaat dit jaar een editie over. De organisatoren voorzien wel een smakelijk alternatief in de vorm van 'Brussel Brast'.

Brik, de servicedesk voor Brusselse studenten, laat weten dat het zijn verantwoordelijkheid wil nemen en wil vermijden dat het virus zich onder studenten zou verspreiden op Brussel Brost. Met ‘Brussel Brast’ heeft de studentendienst wel een coronaproof alternatief in petto: op donderdag 1 oktober krijgen honderden studenten de kans om op talrijke unieke locaties in de stad te dineren. Ze tafelen met hun bubbel of schrijven zich in voor een zitje aan een ontmoetingstafel.

Brik maakt de locaties in de loop van de maand bekend, maar vandaag wordt alvast bekendgemaakt dat het Atomium een van de plekken is waar studenten een hapje kunnen gaan eten op 1 oktober.