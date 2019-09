Brussel Brost viert 10de verjaardag met regen, maar ook met veel ambiance SZM

26 september 2019

18u12 0 Brussel Brussel Brost, het gratis festival voor de Brusselse studenten, heeft donderdag weer de officiële aftrap gegeven van het nieuwe academiejaar. Alle studenten van de Brusselse hogescholen en universiteiten komen er samen om nog een laatste keer los te gaan of juist om het feestjaar in te zetten. Dit jaar werkte moeder natuur een beetje tegen, maar de regen leek niet te deren.

“Brussel Brost is het festival waar de studenten het nieuwe academiejaar vieren”, zegt organisator Tim Fabry (27). Voor de tiende editie stonden er heel wat activiteiten gepland. “Er waren showcases op verschillende campussen en we hebben ook gratis 10.000 pannenkoeken uitgedeeld.” Daarnaast kregen influencers dit jaar een T-shirt van Brussel Brost om het festival te promoten.

Hét Brusselse studentenfestival?

“We verwachtten dit jaar 9.000 bezoekers, maar door de regen zal het waarschijnlijk iets minder zijn”, zegt de organisator. Aan grote namen ontbrak alvast het niet in de line-up: Stikstof treedt voor de derde keer op en Lefto zal voor de tweede keer het podium in vuur en vlam zetten. “Vorig jaar was het met Lefto en Zwangere Guy een groot feest dus we hopen het dit jaar opnieuw te kunnen doen”, zegt Fabry. “Maar we hechten ook belang aan de opkomende artiesten. We hebben vroeger bijvoorbeeld Coely of Whispering Sons geboekt en nu zijn die echt heel groot geworden, dus dat is mooi om te zien.”

Op het festivalterrein zijn er heel wat studentenkringen te zien. “We komen hier elk jaar naartoe, dit betekent echt de start van het schooljaar”, klinkt het bij Arthur en zijn vrienden, voor de gelegenheid gewapend met petten tegen de regen.

Het zijn evenwel niet enkel studenten die de bloemetjes komen buitenzetten op het festival. “Wij doen dit elk jaar met een paar collega’s”, zeggen Dorien en Chris, medewerkersters van de Erasmushogeschool. “Het is een toffe manier om onze studenten eens niet in een schoolcontext te zien.”