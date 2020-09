Brussel brengt hulde aan overleden Annie Cordy JMBB

07 september 2020

11u57 0 Brussel Brussel brengt vandaag volop hulde aan de overleden zangeres Annie Cordy. De Lakense overleed afgelopen vrijdag in Zuid-Frankrijk op 92-jarige leeftijd.

Hoewel Annie Cordy vooral in Frankrijk naam en faam vergaarde, is de zangeres en actrice een volbloed Bruxelloise. De Lakense heeft meer dan vijf miljoen platen verkocht en speelde mee in tientallen films, theaterstukken en musicals.

Vandaag is een rouwregister voor Annie Cordy geopend in het Brussels stadhuis, en in de loop van de dag zal de stad een foto van Annie Cordy op het stadhuis projecteren en zal een aantal van haar bekende chansons te horen zijn op de Grote Markt.