Brussel Brast onthult locaties waar studenten academiejaar met diner kunnen inzetten JMBB

14 september 2020

09u05 0 Brussel Dit jaar zorgt niet Brussel Brost maar culinaire corona-alternatief ‘Brussel Brast’ voor de feestelijke aftrap van het academiejaar in de hoofdstad. Honderden Brusselse studenten kunnen op 1 oktober gaan dineren op tien locaties in het gewest.

Hier kunnen studenten op 1 oktober een hapje gaan eten: een boot op het Kanaal, het dak van het Flageygebouw, tussen de beukenbomen in het Zoniënwoud, de grote zaal van technotempel Fuse, op de negentiende-eeuwse afgietselwerkplaats in Atelier Cinquantenaire, de Versailles-zaal van Hotel Le Plaza, de atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion, de binnenkoer van café Kumiko, en op hoogte in het Atomium of La Villa in the Sky.