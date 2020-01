Brussel blijft ook qua files de onbetwiste hoofdstad: reiziger moet 38% aan reistijd toevoegen Wouter Hertogs

28 januari 2020

18u16 0 Brussel Volgens de Traffic Index van TomTom staat Brussel op de 44ste plek als drukste stad ter wereld. Hiermee doet Brussel het beter dan in 2018 (39ste) en 2017 (31ste). Wel nam de verkeersdrukte in en rond Brussel met 1 procent toe. Toch is de situatie in Brussel verre van rooskleurig: reizigers moeten gemiddeld liefst 38% aan hun reistijd toevoegen.

Wie dagelijks met de wagen naar zijn werk in Brussel moet, zal niet verrast zijn: Brussel is ook qua files de onbetwiste hoofdstad. Dat is ook de conclusie van TomTom, dat zoals elk jaar zijn Traffic Index heeft uitgebracht over 416 steden in 57 landen wereldwijd. Onze (file)hoofdstad was de 44ste drukste stad wereldwijd qua files in 2019. Hiermee zakt Brussel van plaats 39 in 2018, maar de verkeersdrukte nam dan wel weer toe met 1 %. De verkeersdrukte stijgt echter wereldwijd, zo blijkt uit de cijfers van TomTom.

239 steden - of 57% op het totaal - die TomTom in de Traffic Index heeft opgenomen, hadden tussen 2018 en 2019 een toename van de verkeersdrukte. Slechts 63 steden vertoonden meetbare dalingen Nick Cohn, TomTom’s Traffic Expert

“239 steden (57%) die TomTom in de Traffic Index heeft opgenomen hadden tussen 2018 en 2019 een toename van de verkeersdrukte”, licht Nick Cohn, TomTom’s Traffic Expert, toe. “Slechts 63 steden vertoonden meetbare dalingen.” Het verklaart waarom Brussel het op de rangschikking merkelijk beter doet dan vorige jaren, ondanks de lichte stijging van de filedruk. In heel ons land steeg die ook met 1% zo blijkt uit metingen in 10 steden. België heeft een gemiddelde congestiegraad van 30%. Dat is beter dan Frankrijk en Engeland (beiden 34%), maar slechter dan Nederland (24%) en Duitsland (27%). De drukste steden in ons land na Brussel (38%) zijn Bergen (34%), Antwerpen (32%) en Luik (24%). Gent is met 20% even druk als Leuven, maar wel drukker dan Namen (19%), Brugge (16%) , Kortrijk (15%) en Charleroi (13%). Alleen in Leuven (-3%), Namen (-10%) en Kortrijk (-3%) verbeterde de situatie.

Ongeveer evenveel files

Brussel heeft een congestiegraad van 38 %. Dat wil zeggen dat reizigers in Brussel gemiddeld 38% aan hun reistijd moeten toevoegen. De voorbije twee jaren was dit 37%. De filedruk wordt dus niet significant groter. In Brussel was het dus slechts een heel klein beetje drukker dan de voorbije jaren. De drukste straten zwaren de Wetstraat, Troonstraat, Scailquin-Straat, de Steenweg op Gent en de Haachtsesteenweg in de buurt van Jules Bordetlaan en de Seutinstraat. Nog enkele opvallende vaststellingen: de kalmste dag van het jaar was niet verwonderlijk 1 januari. Sinterklaasdag was dan weer de drukste van het jaar. Oorzaak was een ongeval in de Troontunnel in de richting van Koekelberg. Die moest toen enige tijd afgesloten worden met een verkeersinfarct tot gevolg. Omdat het ongeval in volle ochtendspits gebeurde was de hinder groot. Bovendien waren de weersomstandigheden barslecht.

Bart Dhondt (Ecolo-Groen), Schepen van Mobiliteit in Stad Brussel, is niet verrast door de cijfers: “Een stad met minder files is er ook een met gezonde lucht en veilige straten, en dat is waar we met het stadsbestuur elke dag aan werken. De enige manier om voor minder files te zorgen, is volop inzetten op alternatieven: we legden recent twee nieuwe busbanen aan het in het centrum, lanceerden een plan met concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat fietsen de normaalste zaak ter wereld wordt en leggen daarvoor ook in samenwerking met het gewest volop fietspaden aan op de kleine ring.”

Het kan erger

Rooskleurig is de situatie in Brussel dus niet, al kan het nog véél erger. De gemiddelde automobilist in Bengaluru moet een engelengeduld hebben. De chauffeurs in deze Zuid-Indiase stad brachten gemiddeld 71% extra reistijd in het verkeer door. Hiermee heeft de stad de twijfelachtige eer om de ‘filehoofdstad van de wereld’ te zijn. De Filipijnse hoofdstad Manilla (71%) en het Colombiaanse Bogota (68%) vervolledigen de top 3. De drukste stad van 2018, Mumbai, zakt met 6% naar de 4de plaats in 2019. In Europa staat Moskou aan de leiding, met 59% verkeersdrukte, gevolgd door Istanbul (55%) en Kiev (53%). Parijs (39%), Rome (38%), Brussel (38%) en Londen (38%) nemen de 14de, 15de, 16de en 17de plaats in Europa in.