Brussel biedt gratis 1.000 gratis parkeerplaatsen en gratis deelfietsen aan: “Pendelaars moeten zich welkom voelen” JCV

16 mei 2020

08u00 0 Brussel De Stad Brussel en het Brussels Gewest maken bijna 1.000 gratis parkeerplaatsen vrij voor pendelaars in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Naast de gratis overstapparking kunnen pendelaars ook zes maanden gratis de deelfietsen van Villo gebruiken.

De parkings B en T, die naast het metrostation Heizel liggen, worden vrijgehouden als overstapparking. Samen tellen ze 985 plaatsen en die worden vanaf maandag gratis ter beschikking gesteld van pendelaars die naar het centrum van Brussel moeten en hun auto aan de rand willen achterlaten.

“We hebben al heel wat mobiliteitsmaatregelen genomen, zoals het woonerf in het centrum, maar we willen ook de auto niet uit het oog verliezen”, zegt Brussels mobiliteitsschepen Bart Dhondt (Groen). “Daarom zoeken we ook voor de auto naar oplossingen en deze ligt helemaal in lijn met onze visie. Als mensen hier parkeren, rijden er minder wagens tot in het centrum van de stad. Dat verlaagt niet alleen de vervuiling, maar maakt het ook makkelijker om leveringen te doen in het centrum.”

De overstapparkings worden gratis “om pendelaars te laten wennen aan het idee”, aldus Dhondt. “Zij kunnen de metro of de tram nemen”, zegt hij. “Of kiezen voor de fiets en de rit van vijf kilometer maken naar het centrum. De ideale remedie voor wie tijdens de lockdown wat extra kilo’s heeft opgepikt. Op de Houba de Strooperlaan, de grote as richting centrum, ligt nu een geschilderd fietspad, maar we kunnen zien of extra infrastructuur nodig blijkt en snel schakelen. Dit soort ‘Park and Bike’-systemen is bijvoorbeeld in Nederland de normaalste zaak van de wereld.”

Fiets promoten

Het Brussels Gewest van zijn kant, biedt niet alleen gratis vouchers aan voor de parking aan de Heizel, maar voorziet ook zes maanden gratis gebruik van de deelfietsen van Villo. Die kunnen dan gebruikt worden om naar het centrum te rijden. “Pendelaars kunnen de Villo-abonnementen en de vouchers aanvragen via de respectievelijke websites”, zegt Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Dat maakt deel uit van de maatregelen die we nemen om uit de lockdown te komen. Vanaf maandag beginnen we ook met een grote campagne om het gebruik van de fiets te promoten.”