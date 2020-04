Brussel bestudeert bodem om meer bomen te kunnen planten JCV

29 april 2020

16u09 0 Brussel De stad Brussel wil een versnelling hoger schakelen in de vergroening van de openbare ruimte en laat een studiebureau daarom de bodem onderzoeken. Het gaat om een proefproject waarbij in twee wijken alle geschikte plaatsen om een boom te planten in kaart gebracht worden.

Dat kondigt Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons (one.brussels) aan. Het onderzoek is nodig omdat bomen planten in een stad niet altijd eenvoudig is. In de praktijk duiken er vaak obstakels op zoals bijvoorbeeld nutsleidingen die onder de grond zijn aangelegd of metrolijnen die eronder lopen. Daardoor krijgt een boom niet de mogelijkheid om zijn wortels voldoende te laten groeien in de grond.

De ondergrond in Brussel is ook vaak een wirwar van leidingen en andere infrastructuur. Het aangestelde studiebureau gaat nu in Laag-Laken en in de Europese wijk de bodem in kaart brengen en een plan uittekenen met geschikte plekken waar voldoende wortelruimte is. Overal waar het zinvol is, zal dan een boom geplant worden. “Al onze bewoners moeten op enkele minuten wandelen van hun huis groen, bankjes, speeltuigen en rust kunnen vinden. Brussel heeft veel extra bomen nodig, niet enkel in de parken”, vindt schepen Persoons.

Eind vorig jaar kondigde de Stad al plannen aan om voor het einde van de legislatuur tot 2.000 bomen planten. Ze heeft ook een boommeester aangesteld die dat in goede banen moet leiden.