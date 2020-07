Brussel annuleert Zuidfoor: “Niet meer mogelijk onder nieuwe veiligheidsmaatregelen” SRB JMBB

27 juli 2020

16u55 76 Brussel De Zuidfoor gaat dit jaar toch niet door. Dat maakt burgemeester Philippe Close (PS) bekend op Twitter. “ Door de evolutie van de epidemie sinds vorige donderdag, hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen”, zegt hij. De nieuwe veiligheidsmaatregelen maken het evenement onmogelijk.

De opbouw van de Zuidfoor was al in volle gang om op 1 augustus te kunnen openen. Het stadsbestuur kreeg de voorbije week al kritiek op de beslissing om de kermis te laten plaatsvinden. Het evenement wordt nu alsnog geschrapt. Philippe Close (PS) zegt op Twitter dat hij niet anders kon: “Morgen ontvangen we de vertegenwoordigers van de foorkramers om onze beslissing toe te lichten en samen met hen de situatie verder te analyseren.”

Rug tegen de muur

Intussen reageren enkele foorkramers. “Het is natuurlijk niet haalbaar om maar 200 mensen toe te laten op zo’n kermis. ‘t Is de belangrijkste foor van België voor ons, en we hebben al een slechte periode achter de rug. Het is een rampjaar, en ik weet zelf ook niet meer hoe het verder moet verlopen. Als het virus volgend jaar nog niet verslaan is, ziet het er niet goed uit,” zegt Leon Van Passer. Een van zijn collega’s spreekt forsere taal: “We staan met onze rug tegen de muur. De foorkramers worden gediscrimineerd. Kijk naar de attractieparken of de markten die wel gewoon open zijn maar waar mensen op elkaar plakken. Wij zitten nu al maandenlang zonder inkomsten terwijl we intussen hebben aangetoond dat de kermissen wel goed kunnen verlopen met aandacht voor alle veiligheidsregels van dien,” reageert William Severs. “Ergens in mijn achterhoofd begrijp ik de beslissing, maar als ze de kermissen sluiten, waarom dan niet de attractieparken en de markten? Dat kan er bij mij niet in.”