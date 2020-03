Brugmann Ziekenhuis zit bijna aan limiet op Intensieve Zorgen, nog voldoende plaats in andere ziekenhuizen JCV

30 maart 2020

12u52 0 Brussel De 21 bedden op Intensieve Zorgen in het Brugmann Ziekenhuis zijn bijna volzet. Er worden er momenteel 18 van ingenomen. Bij de andere Brusselse ziekenhuizen is de situatie nog onder controle.

De situatie in het Brugmann Ziekenhuis werd op de RTBF-radio aangekaart door Laurette Onkelinx, voorzitster van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Volgens Onkelinx is het voorbarig om in dit stadium van de crisis al grote lessen of conclusies te trekken. Wel vindt ze dat er in de toekomst sneller moet duidelijk zijn welke lokale bedrijven beschermingsmateriaal kunnen maken om zo een voorraad te hebben voor al het zorgpersoneel. Volgens haar worden sommige zorgverleners nu verplicht tot het nemen van ‘nodeloze risico’s’.

Verschillende andere Brusselse ziekenhuizen komen voorlopig niet in de problemen. Het UZ Brussel in Jette heeft momenteel 20 patiënten op Intensieve Zorgen, wat neerkomt op een derde van het totale aantal bedden. In de Cliniques universitaires Saint-Luc lagen zondag eveneens 20 mensen op Intensieve Zorgen. Daar kan de capaciteit opgevoerd worden tot een 50-tal bedden.

Bij het UZ Brussel viel maandag ook goed nieuws te rapen. Voor het eerst is er in ziekenhuis een patiënt die kunstmatig beademd werd aan de beterhand. “De man in kwestie is de eerste patiënt die na tien dagen kunstmatige beademing op intensieve zorgen naar een gewone verpleegeenheid is teruggekeerd. Het is bemoedigend dat hij na zo’n zware beademing, waarbij hij werd geïntubeerd met een buis in de keel, er is doorgekomen”, vertelt Gina Volkaert, woordvoerster van het UZ Brussel.