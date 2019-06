Bruegel inspireert street art in Marollenwijk SZM

13 juni 2019

18u57 2 Brussel In de straten van de Brusselse Marollen kan je voortaan een aantal muurschilderingen zien die doen denken aan de middeleeuwse kunstenaar Pieter Bruegel. Collectief Farm Prod eert Bruegel met nieuwe street art naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn overlijden .

In de Marollenwijk zijn er veertien nieuwe muurschilderingen toegevoegd aan het Street Art Parcours van Brussel. De fresco’s in de volkse Marollenwijk maken het mogelijk voor een publiek dat anders niet in contact komt met Bruegel om zijn oeuvre op een originele en verfrissende manier te leren kennen. Zes artiesten van het collectief Farm Prod en verschillende gastartiesten kregen carte blanche, maar er moest een duidelijke link zijn naar Bruegel. De ene verwijzing is al wat zichtbaarder dan de andere.

Verschillende taferelen en schilderijen uit het rijke oeuvre van Bruegel, die twee derde van zijn doeken bovendien in Brussel schilderde, komt terug in het straatbeeld. Het schilderij “De vlucht naar Egypte” is omgevormd tot een hedendaagse migratietocht waarbij Jozef en Maria de grenssteen van Europa oversteken en een mensensmokkelaar hen wat verder opwacht. Het collectief Farm Prod maakte van “De parabel van de goede herder” een echte inwoner van de Marollen: de herder is een multiculturele man geworden die aan de Vossenstraat, ook erg toepasselijk, een vos op zijn schouders draag in plaats van een schaap. Iets lager dan het Vossenplein is er dan weer een zeldzaam portret van Bruegel verwerkt tussen een alfabet van typisch Brusselse woorden en gezegden.