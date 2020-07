Brouwers slaan handen in elkaar voor ‘Smells Like Brussels Spirit’ JCV

02 juli 2020

15u13 0 Brussel De coronacrisis heeft bij de Brusselse brouwers zijn sporen nagelaten. Plots zaten zij immers met vaten bier die niet meer verkocht konden worden. In plaats van die gewoon leeg te gieten, brengen vier brouwerijen nu samen het distillaat ‘Smells Like Brussels Spirit’ op de markt.

‘Smells like Brussels Spirit’ is een samenwerking tussen 4 Brusselse brouwerijen: Brussels Beer Project, En Stoemelings, La Source en No Science. Door de coronacrisis zaten zij allevier met onverkocht bier. Dat hebben ze dan verwerkt tot een eau de bière van 37,5°, een distillaat dat tussen peket en gin inzit. “Daarmee hebben we de banden tussen de brouwerijen kunnen aanhalen”, zegt Sébastien Morvan van Brussels Beer Project. “En zo hebben onze onverkochte vaten toch hun nut.”

Wie wil proeven van het brouwsel moet er wel snel bij zijn, want er zijn slechts 1.400 flessen te koop. “Het is een eenmalig project, ingegeven door uitzonderlijke omstandigheden”, zegt Morvan. “Al sluit ik niet uit dat er ooit een vervolg komt. We hebben elkaar veel beter leren kennen alvast.”

Het brouwsel wordt officieel gelanceerd op 9 juli. Die dag is er ook een speciale wandeling langs tien Brusselse cafés in het centrum (Au Bassin, Barbeton, BBP, Cabaret Mademoiselle, KFK Hope, Mappa Mundo, Moeder Lambic Fontainas, Metteko, Monk, Roi des Belges, Walvis en Zebra). Daarbij kan je in elk café een speciale cocktail op basis van ‘Smells Like Brussels Spirit’ drinken.