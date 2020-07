Brosella organiseert toch XXS-editie in Groentheater JCV

23 juli 2020

11u16 0 Brussel Geen Brosella Festival deze maand, maar de organisatie maakt nu bekend dat er in augustus toch een afgeslankte versie zal doorgaan. De concerten worden dan over vier dagen uitgesmeerd in plaats van twee.

De organisatie maakt bekend dat deze XXS-editie doorgaat van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. In normale omstandigheden brengt Brosella één weekend muziek met tijdens de eerste dag folk en de tweede jazz. Nu wordt alles uitgesmeerd over vier dagen. De concerten gaan enkel door in het Groentheater, dat maximaal plaats zal bieden aan 400 personen.

De eerste twee dagen staan in het teken van folk en zaterdag en zondag ligt de focus op jazz. Er vinden telkens twee sessies plaats met dezelfde concerten: een eerste sessie van 15 tot 18 uur en een tweede van 19 tot 22 uur. Op de affiche staan onder meer Brussels Balkan Orchestra, Aurélie Dorzée en Tom Theuns, Naima Joris ene Aka Moon. Zaterdag en zondag is er ook een speciale sessie tussen 12.30 en 14 uur voor kinderen met de Blue Mockingbirds.

Het festival is gratis, maar wie een zitje wil, moet dat wel reserveren via de website.