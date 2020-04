Brosella festival nieuwste slachtoffer van corona Wouter Hertogs

10 april 2020

13u09 1 Brussel De 44ste editie van het Brosella festival in het Brusselse Ossegempark zal dit jaar niet doorgaan op 4 en 5 juli. De organisatoren willen geen enkel risico nemen en hebben het folk- en jazzfestival geannuleerd.

Omwille van de onzekerheid die er heerst rond de ontwikkelingen van het coronavirus zien de organisatoren zich genoodzaakt om de 44ste editie van Brosella af te gelasten. “Onze ploeg heeft tot op het laatste moment gehoopt deze beslissing niet te moeten nemen, maar in deze onzekere tijden is dit de enige mogelijke oplossing”, klinkt het. Het Brosella Festival zet elk jaar in op folk- en jazzmuziek en is bovendien gratis. Het festival zorgt in het Ossegempark in de schaduw van het Atomium ook steeds voor heel wat animatie voor gezinnen en kinderen. Vorig jaar, op 14 en 14 juli 2019, bezochten 18.000 muziekliefhebbers het festival. De organisatoren laten wel al weten dat Brosella in 2021 opnieuw op de afspraak zal zijn.