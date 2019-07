Brosella festival groeit naar 18.000 bezoekers JCV

15 juli 2019

09u26

Bron: Belga 0 Brussel De 43e editie van het Brosella festival, zaterdag en zondag in het Ossegempark in Laken, heeft zowat 18.000 bezoekers samengebracht. Dat zijn er duizend meer dan op de vorige jaargang.

Zondag stond het programma in het teken van jazz, met optredens van onder meer contrabassist Stéphane Kerecki, trompettist Paolo Fresu en de Zweedse contrabassist Lars Danielsson. Zaterdag stond zoals de traditie wil in het teken van folk, met optredens van Fanfare Ciocãrlia en Alegria y Liberta.

Het festival is zeer tevreden met de groei van het aantal bezoekers. “Dat is voor ons een heel positieve evolutie”, zegt organisator Luc Malcorps. “Wat ons bijzonder opviel, is dat het publiek heel aandachtig en respectvol is voor de artiesten. Het Kids Village was een groot succes en het concert van Refugees for Refugees, een groep van tien muzikanten uit Syrië, Irak, Pakistan, Afghanistan en Tibet die in België als vluchteling bescherming vonden, werd goed onthaald.” Brosella is het oudste muziekfestival in Brussel.