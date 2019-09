Broodzakken en bierviltjes promoten Schaarbeekse Zone 30 JCV

05 september 2019

12u06 0 Brussel De gemeente Schaarbeek wil haar inwoners op een grappige manier herinneren aan de algemene zone 30 in de gemeente. Daarvoor worden nu ook broodzakken en bierviltjes ingezet. “Een geslaagde actie”, klinkt het bij actiecomité 1030/0.

De algemene zone 30 in Schaarbeek is ondertussen een jaar oud en daarom is het tijd voor een sensibiliseringscampagne. “We delen broodzakken en drankviltjes uit om iedereen aan de algemene snelheidslimiet van 30 km/u te herinneren,” zegt mobiliteitsschepen Adelheid Byttebier (Groen). “Verkeersveiligheid moet de talk of the town worden, voor alle Schaarbekenaren. We blijven we hier onvermoeid op inzetten, tot dat 30km/u rijden een evidentie wordt,”

Naast de bierviltjes en broodzakken hangen er overal in de gemeente ook posters op.

De zone 30 in Schaarbeek geldt sinds september 2018 voor heel de gemeente. Alleen op enkele grote verkeersassen zoals de Lambermontlaan mag er nog 50 kilometer per uur worden gereden.

Toch blijft Schaarbeek kampen met verkeersveiligheidsproblemen. De afgelopen maanden werd de gemeente meermaals opgeschrikt door ongevallen, onder meer met kinderen. De gemeente zet daarom ook in op controles. “We volgen maandelijks met de politie de klachten over overdreven snelheid op en grijpen in”, zegt Byttebier. “Er gebeuren specifieke controles met zowel vaste als mobiele camera’s. We zullen ook kruispunten verhogen en de omgeving van scholen veiliger inrichten. Zo komt er bij elke school een bord met een herinnering aan de zone 30. De afgelopen maand hebben we ook bijna 130 thermoplastische patches geplaatst.”

Combineren met ander maatregelen

Het collectief 1030/0, dat ijvert voor meer verkeersveiligheid in Schaarbeek, is alvast enthousiast over de campagne. “We vinden een geslaagde actie van de gemeente”, klinkt het. “Op andere momenten zijn we kritisch voor het gemeentebestuur, en het is duidelijk dat sensibilisering gepaard moet gaan met andere maatregelen zoals politiecontroles en aanpassingen aan de weginfrastructuur, maar dit lijkt ons een toffe manier om meer bewustwording te creëren.”