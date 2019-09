Bromfiets vat vuur in appartementsgebouw Antwerpselaan: zes personen naar ziekenhuis gevoerd SVHM

15u34 1 Brussel Vanmiddag omstreeks 13u30 uur vatte een bromfiets vuur in de hal van een appartementsgebouw. Daarbij werden zes personen naar het ziekenhuis afgevoerd. Onderzoek moet nu uitwijzen wat de exacte oorzaak van de brand is, maar mogelijks werd de brand aangestoken.

De bromfiets die in de hal stond, vatte om een nog onbekende reden vuur. De brandweer kwam meteen ter plaatse. Op dat moment was er een hevige rookontwikkeling in de trappenhal. Doordat de bewoners van het appartement de deuren niet hadden gesloten, sloop de rook ook in hun woonkamers binnen. Volgens de brandweer kregen ze het vuur snel onder controle.

Een zestal bewoners werd licht bevangen door de rook en werd vervolgens door de hulpdiensten afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij krijgen nu luchttherapie.

“Zaken die gevoelig zijn voor brandontwikkeling, mogen zeker niet in de gang geplaatst worden”, benadrukt Walter Derieuw van de brandweerzone Brussel. “In geval van rookontwikkeling raden we aan om de deuren te sluiten en zich onmiddellijk naar het venster te begeven, zodat de brandweer kan zien wie er in het gebouw aanwezig is.”