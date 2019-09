Broers vragen vrijspraak voor beramen van aanslag WHW

26 september 2019

18u32 0 Brussel Salah Ghemit en Akim Saouti ontkennen dat ze een terreuraanslag zouden gepland hebben. Vorige week werd nog tien jaar cel gevorderd tegen hen.

In juli 2017 werden de broers Akim en Khalid Saouti opgepakt op verdenking van terrorisme. Na een reeks huiszoekingen in Anderlecht, troffen speurders in een garagebox meerdere kalasjnikovs, handvuurwapens met munitie, politie-uniformen en kogelwerende vesten aan. De 42-jarige geradicaliseerde Salah Ghemit werd opgepakt, net als Akim en Khalid Saouti. Beiden zijn broers van Saïd Saouti, het kopstuk van motorbende Kamikaze Riders die in oktober 2016 tot 6 jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme. Uit het onderzoek bleek dat Ghemit en de broers Saouti regelmatig contact hadden en dat er minstens een ontmoeting was in het Brusselse. Speurders beschikken immers over videobeelden waarop te zien was hoe Ghemit samen met Akim Saouti de garagebox bezocht waar de wapens gevonden werden. Voor de terreurplannen staan zowel Salah Ghemit als Akim Saouti nu terecht. Khalid Saouti werd eerder buiten vervolging gesteld. Volgens het parket waren er onvoldoende aanwijzingen tegen hem.

Propaganda van IS

Akim Saouti bekende dat hij de wapens en het materiaal kocht, maar ontkende dat hij een terreuraanslag beraamde. Op zijn computer werd wel propagandamateriaal teruggevonden van de terreurgroep IS en filmpjes over hoe je een bom moet maken op zijn computer. “Dat zocht ik op uit nieuwsgierigheid”, verklaarde hij tegen de politie. Hij gaf wel toe veel wapens in zijn bezit te hebben op dat moment. “Ik had die aangekocht om ze later terug te kunnen verkopen. Ik wilde een zaakje doen”, klonk het. Ook gaf hij toe benaderd te zijn geweest door iemand van IS die geïnteresseerd was in de wapens. Hij zou het aanbod echter geweigerd hebben. Uitspraak op 24 oktober.