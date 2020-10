Broers opgepakt na drugsdeal Stephanie Romans

12 oktober 2020

16u19 0 Brussel De politie heeft twee broers opgepakt die drugs verkochten. Agenten betrapten de 26-jarige verdachte op heterdaad. Bij een huiszoeking pakte de politie ook zijn oudere broer (28) op.

Patrouillerende agenten zagen zondagavond dat een dealer in de Matongegalerij in Elsene cannabis verkocht aan een klant. Ze nemen allebei de vlucht, maar de politie onderschept hen in de Herdersstraat. De koper had zes pakjes marihuana en een mes op zak.

De verkoper gooide tijdens de vlucht een tas weg achter de vuilnisbakken van een snackbar. De politie zag dat en vond de tas terug. Er zaten negentien pakjes cannabis in. De dealer (26) was bovendien bekend bij het gerecht: hij pleegde al 46 strafbare feiten, vijf keer ging het over drugsfeiten.

Drugshond

De politie ging met een drugshond naar de woning van de verdachte. De twintiger woont daar met zijn ouders en twee broers. De oudere broer (28) is gekend in 37 verschillende dossiers, waaronder vijf drugszaken.

De speurders vonden in de kamer van de oudere broer 326,4 gram marihuana terug. Hij was nochtans onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis, na een uitspraak door de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel. Die voorwaarden hielden onder meer in dat hij zich ver zou houden van het drugsmilieu en geen nieuwe inbreuken zou plegen.