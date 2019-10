Broer doodgereden Mehdi Bouda organiseert witte mars in Brussel SHVM

09 oktober 2019

09u51 0 Brussel De 17-jarige Mehdi Bouda werd op 20 augustus 2019 aangereden door een politiewagen die op weg was naar een interventie. Mehdi overleefde het niet. Zijn oudere broer wil hem nu herdenken met een witte mars op zondag 27 oktober.

Tijdens een controleactie van de Brusselse politie op 20 augustus aan de Kunstberg, zette Mehdi het op een lopen richting de Ravensteinstraat en vervolgens de Ravensteingalerij. De agenten achtervolgden de jongen. Op het moment dat Mehdi de Kantersteen overstak, reed een voertuig van de anti-agressiebrigade voorbij dat op weg was voor een melding van dieven die op heterdaad betrapt waren. De wagen reed hem aan en Mehdi was zwaargewond. Een tijdje later stierf hij.

Om Mehdi en zijn leven te herdenken, organiseert zijn broer Ayoub een witte mars in Brussel op zondag 27 oktober. Die start om 14 uur op het Brouckèreplein en eindigt om 18 uur aan de Kunstberg, de plaats van het ongeval. De bedoeling van de mars is om een laatste afscheid te brengen aan Mehdi. Volgens de familie zal het gaan om een vreedzame mars en wil op deze manier nog rechtvaardigheid voor Mehdi. De familieleden roepen mensen op om in het wit gekleed te gaan.