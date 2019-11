Broedkamer voor Brusselse horeca heeft met “utopische chocolatier” zijn eerste project binnen JCV

06 november 2019

16u18 0 Brussel In de Beenhouwersstraat opende woensdag een nieuwe pop-upchocoladezaak. Chocolero’s wil een gezellige plaats zijn om chocolade te proeven, maar is ook een sociaal project dat een brug wil slaan met Zuid-Amerikaanse cacaoboeren.

Chocolero’s is het eerste project in Kokotte, een zogenaamde incubator voor projecten in de Horeca. Ondernemers krijgen er gedurende vier maanden een volledig uitgerust pand. Zelf moeten ze alleen het personeel in dienst nemen en een huur van 800 euro per maand betalen. Daarbovenop krijgen ze begeleiding van Hub.Brussels, het Brusselse agentschap voor Bedrijfsondersteuning.

“We hebben al eerder tests met dit idee uitgevoerd, en die waren succesvol”, zegt Isabelle Grippa, CEO van Hub.Brussels. “De bedoeling is dat na de periode van vier maanden de ondernemer in staat is om op eigen benen te gaan staan in een eigen pand. Dit project moet ons ook helpen om het aantal vroege faillissementen in de sector naar beneden te halen. We hopen ook dat dit de impuls geeft die nodig is om een eigen zaak te openen.”

Sociaal luik

De eerste ‘klant’ van Kokotte is Pierrick Stinglhamber, die er met zijn zaak Chocolero’s zijn intrek in het gebouw in de Beenhouwersstraat neemt. “Ik noem mezelf een utopische chocolatier”, zegt hij. “Er zit namelijk een belangrijk sociaal luik aan mijn project. De bedoeling is onder meer dat we boeren in Colombia helpen met overstappen van Coca, die voor drugsteelt wordt gebruikt, naar Cacao. Hier kan ik dat project uittesten zonder dat er een groot risico aan vast kleeft.”

De chocoladebar zal zoals gezegd vier maanden open zijn. “Wat er daarna komt, is nog toekomstmuziek”, zegt Stinglhamber. Wie dat wil kan er terecht voor onder meer chocolademousse met chocolade uit Noord en Zuid en een quinoasoufflé met een croquantine van melkchocolade en lichte room.