Broedermoord in december voor hof van beroep Wouter Hertogs

23 september 2020

23u30 0 Brussel Op 16 december start voor het hof van beroep het proces tegen Olivier De Bock. Volgens de correctionele rechtbank staat het vast dat Olivier zijn broer Yves heeft gedood.

Op een zonnige lentedag in april 2014 ontdekten enkele kinderen in een parkje langs de Kesterbeeklaan in Lot een lichaam dat in verregaande staat van ontbinding was. Het bleek om Yves De Bock (54) te gaan, een burgerlijk ingenieur uit Anderlecht die al twee weken vermist was. Zijn hoofd werd ingeslagen, waarna zijn lichaam gedumpt werd in het parkje. Al snel kregen de speurders broer Olivier in het vizier. Anderhalf jaar eerder was hun vader overleden en het motief kon wel eens een erfeniskwestie zijn. De speurders menen dat Yves hem hierop had aangesproken met een hoogoplopende dodelijke ruzie tot gevolg.

“Onzin”, hield Olivier De Bock vanaf dag één zijn onschuld staande. “Ik heb niets te maken met de dood van mijn broer”, zei hij ook in deze krant nadat hij onder voorwaarden was vrijgekomen na een arrestatie. Volgens de rechter wezen er echter te veel zaken in zijn richting. Zo werd zijn DNA aangetroffen op de veiligheidsgordel van de bestuurder in de wagen van het slachtoffer. De telefoonmasten toonden dan weer duidelijk aan dat Olivier enige tijd rond de vindplaats van het lichaam van zijn broer was gereden. Verdacht, want zijn broer was op dat moment nog steeds spoorloos. Ook de leugendetector pleit niet in het voordeel van de beklaagde.