Britse toeriste is 8 miljoenste bezoeker van het Atomium JCV

08 oktober 2019

11u55 0 Brussel Debbie Bucknall uit het Britse Nottingham mag zich de 8 miljoenste bezoeker van het Atomium noemen. Het monument overschreed de grens dinsdagmorgen en trakteerde de gelukkige daarom op champagne, een cadeaupakket en een persoonlijke rondleiding.

Het aantal bezoekers voor het Atomium blijft hoog sinds de heropening in februari 2006. Het monument mocht ondertussen al de 8 miljoenste bezoeker verwelkomen sinds de heropening. Debbie Bucknall uit Nottingham was de gelukkige. “Hert is een hele eer”, zegt ze. “Het is de eerste keer dat ik in België ben en het Atomium wilde ik altijd al graag zien. Het ziet er in ieder geval heel indrukwekkend uit. Mijn schoonbroer heeft in de jaren ’80 in Brussel gewerkt en hij leidt ons nu rond. Zondag zijn we al naar Brugge geweest en de komende dagen gaan we Brussel verkennen.”

De mijlpaal betekent voort het Atomium een mooie bekroning voor wat hoogstwaarschijnlijk een zeer goed jaar zal worden. “Onze bezoekerscijfers voor dit jaar zijn al zeer mooi”, zegt Yvonne Boodts van het Atomium. “Misschien niet het niveau van de recordjaren 2006 en 2008, maar het zal niet veel schelen.” Sinds het begin van dit jaar ontving het Atomium al 452.000 bezoekers. Twee derde van hen kwam uit het buitenland.