British American Tobacco bereikt akkoord met vakbonden over sluiting afdeling in Molenbeek SZM

18 juni 2019

17u50 0 Brussel Tabaksproducent British American Tobacco (BAT) heeft net een akkoord bereikt met de vakbonden over een sociaal plan en sluit definitief de deuren van de afdeling GBS in Molenbeek. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

De 39 werknemers die in deze afdeling in Molenbeek financiële en HR-diensten leverden zullen er binnenkort dus niet meer werken. De afdeling verhuist naar Roemenië door herstructureringen op internationaal vlak .

De tabaksproducent die onder andere Kent, Lucky Strike, Pall Mall en e-sigaret Vype ePen3 op de markt brengt verzekert het te blijven doen in ons land. “Uiteraard willen we onze sympathie betuigen aan de werknemers en hun familie die getroffen zijn door deze herstructurering. Maar zoals in het sociaal plan voorzien is, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen voor de 39 getroffen medewerkers die hun werk zullen verliezen,” zegt Pierre Durinck, Country Manager BAT BeLux.

Wat in dat sociaal plan juist is overeengekomen wil het bedrijf niet kwijt.