Bright Brussels lokt ondanks storm dubbel zo veel bezoekers JCV

20 februari 2020

12u32 0 Brussel Lichtfestival Bright Brussels heeft dit jaar 388.000 mensen naar Brussel gelokt. Dat is bijna dubbel zo veel dan de editie van vorig jaar. En dat ondanks de doortocht van storm Dennis op de laatste dag van het festival.

Dit jaar werd het parcours van het festival volledig vernieuwd. Het liep van het centrum van de stad naar de Hallepoort via de Marollen, de Zavel en de Koningswijk. Het parcours was ook dubbel zo lang, zodat er meer volk kon worden opgevangen.

Voor de opening van het festival was er de eerste editie van de Bright Bike Parade. Zo’n 100 fietsers trokken langs het parcours met verlichte tweewielers. Voor het eerst was er ook een Lampionnenbal op het Spanjeplein. Dat ging elke avond van het festival door. In totaal waren er een twintigtal lichtinstallaties te bekijken in de hoofdstad.

Zaterdagavond was de beste avond van het festival een recordopkomst van 149.000. Door de doortocht van storm Dennis viel zondag letterlijk in het water. Vier installaties moesten ook worden gesloten. Toch daagden nog zo’n 40 000 bezoekers op.