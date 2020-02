Bright Bike Parade trapt lichtfestival Bright Brussels af JCV

13 februari 2020

19u58 0 Brussel Een honderdtal fietsers heeft donderdagavond de aftrap gegeven voor het lichtfestival Bright Brussels. Met hun versierde fietsen mochten ze het parcours inrijden, voor de officiële opening. Ze reden het parcours met een twintigtal lichtinstallaties af.

De fietsers trokken via de Hallepoort, de Marollen, de Zavel en de Kunstberg naar het Spanjeplein. Daar namen ze deel aan het Lampionnenbal dat elke avond van Bright Brussels zal doorgaan.

De optocht is de aftrap van Bright Brussels. Dat lichtfestival leidt je van donderdag tot en met zondag langs 21 lichtinstallaties. Het parcours vormt een lus van zes kilometer die de bezoekers vanaf de benedenstad doorheen verschillende wijken in de bovenstad gidst en zo het Brusselse erfgoed in een magisch licht zet. Vorig jaar trok het ongeveer 200.000 mensen naar Brussel.

Een van de installaties die er uitschiet is ‘1.3 Seconde’ op het Koningsplein. Dat is een fysieke verkenning van de verbanden tussen licht, tijd en ruimte. Het videomapping spektakel ‘Experignon’ neemt dan weer het skatepark aan de Kunstberg over. Aan de lift naar het Justitiepaleis strijkt de monumentale en maatschappijkritische installatie ‘Natuurlijk Licht’ neer.

Bovendien betekent de start van het lichtfestival ook de terugkeer van het reuzenrad ‘The View’ naar het Poelaertplein aan het Justitiepaleis. Een ander hoogtepunt is er aan de Hallepoort, waar “Winter” als monumentaal fresco de wintertaferelen afbeeldt die terugkomen in de schilderijen van de Vlaamse meester Pieter Bruegel. Op zaterdag kan je bovendien voor 4 euro de 169 trappen van de Hallepoort beklimmen en genieten van een panoramisch uitzicht over Brussel.

Alle info op www.bright.brussels