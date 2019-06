BRIFF zet Brussel als filmstad op de kaart SZM

19 juni 2019

13u46 0 Brussel De tweede editie van het Brussels International Film Festival (BRIFF) zet dit jaar veel Brusselse films in de kijker. Van 20 tot en met 29 juni gaat het BRIFF de rode loper uitrollen op verschillende plaatsen in de stad. V an de UGC De Brouckère tot Palace, Cinema Galeries, BOZAR CINEMA en Flagey, kunnen filmfanaten genieten van de laatste releases.

Het kleine Cannes van Brussel, BRIFF, zet net zoals de Beer van Berlijn of de Leeuw van Venetië, Brussel als filmstad op de kaart. Het festival wil het grote publiek en de professionals van de filmwereld samenbrengen in een feest van de Belgische en de internationale film. Van 20 tot 29 juni organiseert BRIFF drie verschillende competities, openluchtvoorstellingen, masterclasses, retrospectieven en activiteiten.

De competitie is onderverdeeld in drie verschillende categorieën: internationale films, de Europese ‘Director’s week’ voor jonge regisseurs en de nationale competitie ‘made in Belgium’. Voor deze tweede editie stelde het team van BOZAR CINEMA, een van de partnerlocaties, een lijst met favoriete films op. Op het programma staan: documentaires die de muzikale creativiteit vieren van figuren als Fela Kuti en M.I.A., het monumentale werk “La Flor” van de Argentijnse regisseur Mariano Llinás, de vertoning van “Mercuriales” en “Andorre” in aanwezigheid van Virgil Vernier en muzikant James Ferraro als special guest. Tot slot worden de langverwachte series “Vernon Subutex” en “Big Little Lies 2" geprojecteerd.

Het volledige programma vind je terug op briff.be.