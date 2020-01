Brede waaier van activisten legt verkeer aan Poelaertplein lam: Bengaals vuur, traangas en klappen SHVM

27 januari 2020

17u50 194 Brussel In Brussel hebben maandag zo’n tweehonderd activisten, onder wie klimaatactivisten, leden van de Gele H esjes, studenten, feministen en vakbondsleden, het verkeer lamgelegd rond het Poelaertplein. Ze blokkeerden er de ingang van de Club van Lotharingen, waar op dat moment een nabespreking zou plaatsvinden van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

De actievoerders troepten rond 17 uur samen aan de Club van Lotharingen. De manifestanten wezen naar de ‘elite’, “een kleine groep vermogenden die een grote verantwoordelijkheid draagt voor zowel de klimaatcrisis als de groeiende sociale ongelijkheid”, klonk het. Het doel was ook om de politici te veroordelen “die zich voor de kar van het grote geld laten spannen.”

Eens aangekomen, bonden enkele activisten zich vast aan lantaarnpalen om er vervolgens spandoeken op te hangen. Onmiddellijk blokkeerden ze de naastgelegen straat, waardoor automobilisten hun rit een tijdlang niet konden verder zetten. De politie, die massaal aanwezig was, zette het gebouw af, met als gevolg dat niemand de Club van Lotharingen nog kon betreden.

Vuurwerk

Vreedzaam verliep de betoging niet. Agenten voelden zich meerdere malen genoodzaakt om traangas te spuiten. Zo gooiden activisten Bengaals vuurwerk naar de agenten. Ook vielen er enkele rake klappen, wat heel wat opstand veroorzaakte bij de manifestanten. Slagzinnen als “Dit is hoe democratie eruit ziet”, en “Minder justitie, maar wel meer politie” weerklonken zo’n drie uur door de straten.

Niet enkel de activisten deelden in de klappen. Ook enkele leden van de ‘zakelijke elite’ die oorspronkelijk de conferentie zouden bijwonen en er op dat moment passeerden, werden aangevallen. Zo kreeg een van hen een vuilniszak tegen het hoofd gesmeten en werd er hevig geduwd en getrokken.

Volgens enkele activisten moet een duidelijk signaal gegeven worden. “Het is duidelijk hoeveel afhangt van de manier waarop het systeem nu draait. De mensen die vandaag naar de conferentie zouden afzakken, tonen duidelijk dat het systeem niet meer werkt.”

“Deels gelijk”

“Het wordt tijd dat we op sociaal vlak én op vlak van klimaatbeleid een andere weg inslaan, iedereen weet dat dat nodig is”, meent een van de activisten. “Maar het enige beleid dat we zien zijn besparingen in de welzijnssector, jeugdwerking, kunstsector en het opvoeren van de druk op minderheden en zij die het financieel moeilijk hebben. Ondertussen blijven onze politieke leiders een systeem in stand houden dat leidt naar meer uitbuiting. De gewone mensen worden steevast door hen geviseerd en moeten alles maar blijven betalen.”

Een van de leden van het Forum stond er verbouwereerd bij en reageerde op de gebeurtenis. “De activisten die hier vandaag aanwezig zijn, hebben voor een groot deel gelijk. Het klimaat is een zeer interessant debat. Alleen is het jammer dat er opnieuw geweld gebruikt moet worden.”