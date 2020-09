Brede School Nieuwland zet schooljaar muzikaal in JMBB

18u50 0 Brussel Op de Brede School Nieuwland in de Marollen is het nieuwe schooljaar op de tonen van het Belgisch Nationaal Orkest ingezet.

De Brede School Nieuwland kreeg vanochtend bezoek van het Brussels Nationaal Orkest. De ‘brede school’ werkt nauw samen met verschillende partners die zich ook op de schoolsite bevinden. Jeugd-, muziek-, en welzijnspartners moeten ervoor zorgen dat het leren wordt verlengd. Op die manier voorziet de school een breed scala aan activiteiten dat na school wordt aangeboden.

“We hebben onze vrienden van het orkest uitgenodigd om van de 1 september een grote feestdag te maken”, legt directeur Brian Rotsaert uit. “We waren goed voorbereid op de start dankzij de draaiboeken, dus alles is vlot verlopen. We zijn zelfs wat strenger geweest dan de draaiboeken, zodat we bij een overschakeling naar een andere kleurcode goed voorbereid zijn.”



