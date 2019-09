Braziliaanse ambassade beklad met verf SVM

05 september 2019

11u53 0

Het gebouw van de Braziliaanse ambassade op de Louizalaan in Brussel is in de nacht van woensdag op donderdag beklad met verf. De daders brengen op die manier een niet mis te verstane boodschap over: “Bolsonaro=ecocide”. Het is nog niet bekend wie achter de actie zit.

“Bolsonaro = ecocide” staat momenteel te lezen op de vitrine. Daarnaast werden de muren met rode handen bedrukt. Hiermee willen de vandalen een link maken met de vlammenzee die het Amazonewoud de laatste dagen in lichterlaaie zet. Er wordt dan ook met de vinger gewezen naar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Volgens velen zou zijn beleid een aansporing zijn geweest tot het illegaal verbranden van het Amazonewoud.

De politie opende een onderzoek naar de daders. Aangezien er geen camera’s in de buurt aanwezig zijn, zijn er momenteel nog geen aanwijzingen naar de schuldigen en worden alle mogelijke pistes onderzocht.

Op maandag 26 augustus protesteerden zo’n 500 mensen aan de Braziliaanse ambassade in Brussel tegen de brandstichtingen in het Amazonewoud en het beleid van de regering-Bolsonaro.