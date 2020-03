Bravo en gemeentediensten Brussel dragen mondmaskers van Natan Margo Koekoekx

29 maart 2020

10u50 0 Brussel Modehuis Natan is afgelopen tijd bezig met het vervaardigen van mondmaskers. En dat doen ze zoals het moet, in stijl. Intussen werden Modehuis Natan is afgelopen tijd bezig met het vervaardigen van mondmaskers. En dat doen ze zoals het moet, in stijl. Intussen werden meer dan 5.000 mondmaskers verdeeld. Zwarte, gebroken wit en wat kleurrijke exemplaren mat logo van couture merk Natan.

Modeontwerper Edouard Vermeulen gaf opdracht om mondmaskers te naaien in zijn atelier om de gezondheidszorg te helpen. Edouard Vermeulen is de bezieler achetr modehuis Natan, die royalty onder zijn vaste klanten mag rekenen. Veel van de maskers gingen naar de ziekenhuizen in Brussel en Ieper, waar hij zelf afkomstig van is.

Ook in het Brusselse straatbeeld zijn de mondmaskers te bespeuren. “We verdeelden vrijdag mondmaskers bij onze stadsdiensten en bij Bravo het openbaar vervoer in Brabant. Wie alert is kan ze dus spotten bij onze stadswachten, de straatvegers en andere medewerkers”, laat woordvoerster Maïté Van Rampelbergh in naam van de Brusselse burgemeester Philippe Close.