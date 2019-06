Brasserie Ommegang krijgt nieuw jasje en nieuwe uitbaters SZM

20 juni 2019

18u49 0 Brussel Brasserie Ommegang op de Grote Markt is sinds vandaag weer open. Eind vorig jaar deden de voormalige uitbaters de deur achter hen voorgoed dicht.

De nieuwe uitbaters Anne Merkpoel en Luc Ulaj namen de fakkel over en renoveerden de brasserie in vier maanden tijd. Dat is net op tijd voor de jaarlijkse Ommegang eind juni, waar de brasserie enkele decorstukken van heeft geleend.

“Voor ons was het een challenge om dit te doen door de ligging en de befaamdheid van het café”, zegt Anne Merkpoel. “We willen hier een plek van maken waar niet enkel de toeristen, maar ook de Brusselaars graag komen om iets te drinken of lekker te eten.’