Brasserie de la Senne neemt hypermoderne brouwerij in gebruik: “Maar we willen steeds onafhankelijk blijven”



JCV

10 juni 2020

16u25 0 Brussel Brasserie de la Senne, bekend van bieren als Zinnebir en Taras Boulba, heeft zijn intrek genomen in een spiksplinternieuwe brouwerij op de terreinen van Thurn & Taxis. Met de opening van de nieuwe Taproom in het gebouw wil de brouwerij een moeilijke periode afsluiten. “De bouw heeft lang aangesleept en net toen dat voorbij was, kwam de coronacrisis”, zegt brouwer Bernard Leboucq.

Door de opening van de Taproom kan je nu ook in de brouwerij zelf genieten van de bieren van Brasserie de la Senne. “Dat heb je nodig als je bezoekers wil ontvangen”, zegt medeoprichter Bernard Leboucq. “De wijk is hier ook volop in beweging, met nieuwe bewoners en nieuwe kantoren die worden gebouwd. Binnen een jaar willen we daarom ook eten serveren.”

De opening is ook een lichtpuntje voor de brouwers na een zware periode. “De coronacrisis was echt rampzalig voor ons”, zegt Leboucq. “Wij werken vooral samen met cafés, 40 procent van onze productie is bijvoorbeeld op vat. Dat maakt dat zowel wij als de cafés heel hard getroffen zijn. Ik hoop daarom dat we van deze opening een symbolisch moment kunnen maken voor een herstart, ook al is het dan maar op halve kracht.”

Wij werken vooral samen met cafés, 40 procent van onze productie is bijvoorbeeld op vat. Dat maakt dat zowel wij als de cafés heel hard getroffen zijn. Ik hoop daarom dat we van deze opening een symbolisch moment kunnen maken voor een herstart, ook al is het dan maar op halve kracht Brouwer Bernard Leboucq

Met een hypermoderne brouwerij in een wijk in volle ontwikkeling, mag het resultaat van de werken er zijn. Maar de bouw zelf was allesbehalve een makkelijke bevalling. “Wij waren een van de eersten die hier een project indienden”, zegt Leboucq. “We waren ook wat naïef en we hebben ons aan alle regeltjes gehouden. Daardoor zijn de kosten veel hoger uitgevallen dan verwacht. Maar goed, ik ben erg fier op het gebouw. We zitten hier dubbel zo groot als op onze vorige stek in Molenbeek. En voor onze verwarming voorzien we bijna alle energie zelf.”

Onafhankelijk

Brasserie de la Senne werd opgericht in het begin van de jaren 2000. “Toen was er alleen Cantillon dus door ons is het aantal Brusselse brouwerijen verdubbeld”, zegt Leboucq lachend. De brouwerij bleek echter ook een pionier, want ondertussen doken er in de stad her en der nieuwe brouwerijen op, met Brussels Beer Project en En Stoemelings als enkele bekende voorbeelden. “Het is zo dat wij nu al bij de klassiekers zitten”, zegt Leboucq. “Maar ondanks het nieuwe gebouw willen we onze lijn doorzetten. We hebben net onze Zennepils gelanceerd en die willen we nu verder promoten. Daarnaast willen we vooral onafhankelijk en artisanaal blijven werken. Al zullen onze nieuwe installaties on in staat stellen om betere kwaliteit te leveren. We willen zeker geen grote brouwerij worden.”