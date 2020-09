Brandweervakbond positief over gesprekken met kabinet-Smet: “Vragen ons wel af of gesprekken in probleemwijken iets gaan uithalen” Stephanie Romans

11 september 2020

De brandweervakbonden hebben donderdag gepraat met staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) over recente gevallen van geweld tegen hulpverleners. Smet had eerder voorgesteld om in de wijken waar brandweerlui recent belaagd werden te gaan uitleggen wat de brandweer doet. "Dat willen we best doen, maar we vragen ons af of het helpt."

Aan de inzet van het kabinet van Pascal Smet (sp.a) heeft het volgens Eric Labourdette niet gelegen. De vakbondsman van het VSOA vindt dat de staatssecretaris toont dat hij het probleem serieus neemt. “Het gebeurt niet vaak dat ik politici een compliment geef, maar in dit geval neem ik mijn hoed af. Hij heeft aandachtig geluisterd en toont dat hij bereid is om maatregelen te treffen.”

Toch botst het overleg op zijn limieten, zegt Labourdette: “Smet wil wel iets voor ons betekenen, maar hij is niet bevoegd voor veiligheid. Dat zijn de burgemeesters. En Rudi Vervoort, de minister-president. Maar daar horen wij tot nu toe weinig van. Op onze vraag om een onderhoud is Vervoort nog niet ingegaan.”

Uitleg in het buurthuis

De brandweer sprak met Pascal Smet over diens voorstel om met brandweerlui de wijken in te trekken "om uit te leggen wat de brandweer doet”. “We zijn er niet op tegen”, zegt Labourdette. “Misschien is dat iets voor brandweermensen die met pensioen zijn, of niet meer meekunnen op interventies. Alleen vragen we ons af of zulke praatjes iets zullen uithalen. Zouden de jongeren die hulpverleners bekogelen naar die uitleg komen luisteren in het buurthuis? Dat betwijfel ik.”

De oplossing is volgens Labourdette om lokaal meer in probleemwijken te investeren. “Iedereen weet over welke wijken het gaat. Het zijn telkens de buurten met de armste mensen en de slechtste woningen. Daar moet een oplossing voor komen. Want de brandweer kan geen maatregelen blijven nemen. We krijgen nu al politiebegeleiding in sommige buurten. Dat is niet normaal. Zelfs in een oorlog schiet je niet op de brandweer.”

Het kabinet van Pascal Smet (sp.a) wilde donderdag niets zeggen over het verloop van het gesprek met de vertegenwoordigers van de brandweerbonden.