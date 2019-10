Brandweerpost Helihaven krijgt nieuwe kazerne SHVM

09 oktober 2019

12u40 0 Brussel Tijdens een bijeenkomst van de Commissie Binnenlandse Zaken, die dinsdagochtend plaatsvond in het Brussels parlement, verzocht David Leisterh (MR) Brussels minister voor Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) om iets te doen aan de erbarmelijke staat waarin sommige brandweerkazernes verkeren en om een nieuwe brandweerkazerne op te richten voor Helihaven. Daarop antwoordde Smet dat hij instemt met dat voorstel.

Leisterh, Brussels parlementslid, meent dat sommige brandweerkazernes in Brussel zich in een verschrikkelijke staat bevinden, waaronder de kazerne van Evere. “In de kazerne is er sprake van vegetatie en komen vandalen nu en dan langs om de boel kort en klein te slaan.” Ook zou er in de parkeergarage van de post een moestuin aangelegd zijn.

Drie jaar geleden maakte de vorige legislatuur in Brussel een renovatieplan op en werd een budget van 12 miljoen euro vrijgemaakt voor vijf posten, waaronder de kazerne in Anderlecht, Helihaven, de Eikenboslaan, de voorpost van de VUB in Jette en de UCL in Sint-Pieters-Woluwe, zodat deze opnieuw dertig jaar mee kunnen. Daarnaast werd er nog 1.500.000 euro vrijgemaakt voor speciale technieken waaronder verwarming en ventilatie. “Maar vandaag de dag is er nog steeds niets gebeurd”, zegt Leisterh.

Volgens Pascal Smet heeft de renovatie van een van de vijf posten, namelijk Helihaven, geen zin. Die zou te duur zijn. “Daarom gaan we naar een nieuwe kazerne die architectonisch interessant en modern is”, zegt hij. “We willen de brandweerlieden tonen dat we hen respecteren en dat we hen in staat kunnen stellen om de basismissies in de beste omstandigheden uit te voeren.” Momenteel wordt nog gekeken naar een geschikte plaats voor de nieuwe kazerne.