Brandweermannen blokkeren Ring tijdens betoging over loon: “Onderhandelingen draaien in rondjes” JCV

19 juni 2019

18u23 2 Brussel 400 Brusselse brandweermannen hebben woensdag opnieuw betoogd tegen een voorgestelde wijziging van hun verloningssysteem. Daarbij bezetten ze de Kleine Ring en hielden ze een minuut stilte aan metrostation Maalbeek. “Laat deze symbolische plaats een signaal aan de politiek zijn.”

De brandweermannen verzamelden per metro en trokken in groepjes naar de Kleine Ring. Daar stapten ze van de Naamsepoort naar de Wetstraat. Toen ze bij het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) aankwamen, werd de receptie van het kabinet even bezet. De spuitgasten waren er kwistig met de voetzoekers. Onderweg kregen de brandweermannen ook de steun van een 30-tal gele hesjes.

Reden voor de onrust is een hervorming van de verloning van de brandweer. Net zoals in Vlaanderen en Wallonië zou het huidige wachtvergoedingssysteem vervangen worden door een operationaliteitspremie. De Brusselse overheid wil er naar eigen zeggen voor zorgen dat daar geen loonverlies bij komt kijken, maar daar zijn de brandweermannen niet gerust in. “We hebben nieuwe tabellen te zien gekregen, maar de manier waarop die tot stand komen, is nog altijd zeer onduidelijk”, zegt vakbondsman Joël Hendrickx (VSOA).

Maalbeek

Van het kabinet-Vervoort ging het naar de Wetstraat. Daar hielden de brandweermannen ter hoogte van metro Maalbeek een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. “Op deze symbolische plaats willen we een signaal naar de politiek sturen”, klonk het. “Wij zullen er altijd zijn voor de Brusselse bevolking.” Een van de verwijten van de brandweer is immers dat de regering na de aanslagen beloften deed om de onderfinanciering van de hulpdiensten weg te werken, maar nu alweer aan het besparen slaat.

Eindhalte van de betoging was het kabinet van Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi). Daar haalden ze houten paletten boven en haalden ze ook houten verkiezingspanelen neer om dan op straat drie torens in brand te steken. De onderhandelingen met de bonden leverden voorlopig niet veel op. “We draaien in rondjes”, zegt Hendrickx. “We krijgen een stortvloed aan cijfers over ons heen, maar geen uitleg of duidelijkheid over hoe alles werkt en wat de gevolgen zullen zijn.”

Basis kalmeren

Vrijdag gaan de onderhandelingen verder. Ook dan zullen de brandweerlui waarschijnlijk actie voeren. “We kunnen onze mensen moeilijk meer informatie geven en zij nemen het initiatief voor de acties. Zonder vooruitgang is het moeilijk om de basis te kalmeren”, zegt Hendrickx. “Het zal waarschijnlijk enkele weken duren voor we aan het einde van de onderhandelingen zijn. De oplossing moet immers ook gedragen worden door de volgende Brusselse regering.”

Door de betoging van woensdag was er de hele middag grote verkeershinder in Brussel. De Kleine Ring en de Wetstraat moesten een tijdlang worden afgesloten.