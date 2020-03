Brandweerman krijgt briefje van buur in brievenbus: “Gelieve niet meer in onze buurt te komen om het coronavirus niet verder te verspreiden” SHVM RDK

31 maart 2020

10u07 0 Brussel Een Brusselse brandweerman heeft onlangs een briefje in zijn brievenbus ontvangen van een bezorgde buur. In die brief vraagt de buur hem niet meer in de buurt te komen en om er extra op te letten dat hij het coronavirus niet verspreidt in het gebouw. “Dit is triest”, reageert de brandweer.

Een brandweerman uit het Brusselse keek verbaasd op toen hij zijn brievenbus leegmaakte. Daarin vond hij een briefje terug met volgende boodschap: “Verschillende mensen hebben verteld dat je brandweerman of ambulancier bent. Om die reden vragen we je om niet in onze buurt te komen en om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet in ons gebouw verspreidt.”

“De epidemie zal je werk ook niet vergemakkelijken”, klinkt het nog. “Maar probeer er alstublieft toch voor te zorgen dat het virus ons gebouw niet bereikt”, vraagt de buur een tweede maal.

“Triest”

De Brusselse brandweer betreurt het voorval. “Ons personeel draagt goed zorg voor zichzelf en houdt zich aan de regels”, klinkt het. “We treffen dan ook de nodige beschermingsmaatregelen. Na elke interventie ontsmetten we bijvoorbeeld onze handen. Ook wordt onze uitrusting niet mee naar huis genomen. En zolang iedereen zich aan de social distancing houdt... Dit is triest.”

Toch krijgt de brandweer ook heel veel steun. “We hebben al een heleboel tekeningen ontvangen van kinderen die ons een hart onder de riem steken. De meeste mensen zijn wel tevreden over ons.”