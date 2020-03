Brandweer zoekt oplossing voor steeds schaarsere mondmaskers: “Race tegen de klok” Stephanie Romans

31 maart 2020

Brussel De Brusselse brandweer blijft ambulanciers uitrusten met mondmaskers van het beschermde type FFP2. De overheid vraagt in een richtlijn om deze maskers alleen te gebruiken bij een 'hoog coronarisico'. De brandweer volgt die richtlijn niet: "Want elke interventie is een risico." Maar wat als de maskers op raken? "We zoeken een oplossing. Maar het is een race tegen de klok."

Hoeveel mondmaskers er nog over zijn? Niemand die het precies kan vertellen. Als we bronnen binnen de brandweer om een schatting vragen luidt het antwoord meestal: genoeg voor enkele dagen, wellicht een week. Alles hangt af van het verloop van de epidemie. En van de eventuele komst van nieuwe voorraad.

De ambulanciers van de brandweer dragen allemaal verplicht een FFP2 masker. Zo’n mondmasker filtert de lucht die je inademt. De drager is zo beschermd tegen besmetting met coronavirus. De maskers werken goed, maar zijn schaars. Daarom maande de FOD Volksgezondheid vorige week aan tot spaarzaamheid en ze niet bij elke ambulance-interventie te gebruiken. “Wij volgen die richtlijn niet”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We kiezen bewust voor de hoogste bescherming voor onze ambulanciers. Als hulpverlener weet je niet altijd wat je zal aantreffen als je aankomt. Als blijkt dat je plots moet reanimeren, dan heb je geen tijd om van masker te wisselen. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere, bij àlle ziekenwageninterventies.”

77 zieken

“Een moedige beslissing van de directie.” Het wil veel zeggen als vakbondsman Eric Labourdette complimenten geeft. Dat doet hij bijna nooit. “Die richtlijn is te gek voor woorden. Wat moeten we dan? Ons laten besmetten? Dan kunnen we straks ook ons werk niet meer doen. Er zijn al 77 brandweermannen ziek. Twee hebben zeker corona. Bij een groot deel van de anderen weten we niet of het corona is. Zij zitten thuis en worden niet getest.”

De vraag is hoe lang de brandweer het nog redt met de huidige stock aan FFP2-mondmaskers. “Het is waar: er is een gebrek aan beschermingsmiddelen”, zegt Labourdette. “We hebben te weinig mondmaskers, wegwerppakken … aan zowat alles is tekort. Daar kan de directie niets aan doen. Het zijn de politiek verantwoordelijken: hén valt iets te verwijten. Die rekening zal ik later wel maken. Als we door deze crisis heen zijn.”

Onze redactie kreeg de voorbije dagen meermaals meldingen van bezorgde ambulanciers die zeggen dat er niet genoeg mondmaskers zullen zijn om de crisis door te komen. Brandweerwoordvoerder Walter Derieuw zegt dat er voorlopig nog FFP2-mondmaskers zijn voor iedereen. Voor een tijdje toch. Niemand weet precies hoe lang de voorraad nog strekt. En of er nog nieuwe leveringen bij komen. Intussen slinkt de voorraad.

De brandweermannen vervangen hun maskers elke acht uur. “Dat wil zeggen: acht uur in interventietijd”, verduidelijkt woordvoerder Walter Derieuw. De tijd dat de ambulance onderweg is. In de kazerne doen ze het mondmasker af. “Die acht uur geldt alleen als er geen contact is met een coronapatiënt. Als het masker vervuild raakt, dan gaat het eerder in de zak.”

Wat als de mondmaskers op raken? “Het personeel maakt zich daar zorgen over”, zegt een brandweerman, die liever anoniem wil blijven. “Gaan wij straks chirurgische maskers moeten dragen bij reanimatie van patiënten? Daarmee zijn we niet beschermd tegen virusdruppels van patiënten. Dat willen we vermijden. We zoeken intern een goede oplossing, maar het is een race tegen de klok.”

“We kijken of we de maskers zouden kunnen desinfecteren en hergebruiken. In geval van nood”

De brandweer bekijkt volgens onze informatie of deze maskers in geval van nood hergebruikt kunnen worden. Daarom mogen brandweermannen de gebruikte FFP2-maskers niet weggooien. Ze worden bewaard in een afgesloten zak. “We kijken of we de maskers zouden kunnen desinfecteren en hergebruiken. In geval van nood”, zegt een bron. Hetzelfde geldt voor de witte wegwerptenues die ambulanciers over hun normale kleding dragen.

Meerdere brandweerzones zijn hun veiligheidsmaskers voor de zekerheid aan het bewaren. Ook in brandweerzone Zuid-West-Limburg gooien ze geen enkel FFP2-masker weg. Elk masker is gepersonaliseerd en gaat in een afgesloten zak. Voor als het ooit nog nodig is. “Ook wij houden ons hier voorlopig niet aan de richtlijn”, zegt officier Marc Ceyssens. “Het hangt een beetje van zone tot zone af. Als er nog genoeg mondmaskers zijn, neem je liever geen risico. Maar er gaan zones zijn die in de problemen komen en niet anders kunnen.”