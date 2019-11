Brandweer waarschuwt: “Let op voor malafide leurders” SHVM

22 november 2019

16u06 2 Brussel Een aantal Brusselaars heeft de afgelopen weken bezorgd naar de brandweer gebeld. Er zouden namelijk oplichters aan het werk zijn die kalenders of steunkaarten verkopen in naam van de brandweer.

De brandweer wenst daarom te benadrukken dat hun personeel niet langsgaat bij de mensen om een gratificatie ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten te bekomen. “Er worden ook geen steunkaarten, stickers, kalenders of uitnodigingen voor het bal te koop aangeboden”, zegt Walter Derieuw van de brandweer.

In het verleden verkocht de brandweer wel kalenders, maar dit gebeurde enkel in bepaalde verkooppunten, waaronder in winkel Fnac. “We gaan nooit deur aan deur”, klinkt het.