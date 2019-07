Brandweer vindt bewusteloze man dankzij oproep uit Rijsel JCV

17 juli 2019

11u50 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft dinsdag een bewusteloze man kunnen redden uit zijn appartement. De man was bezig met een videoconferentie toen hij van zijn stoel viel. Zijn Franse gesprekspartner verwittigde de hulpdiensten in Rijsel die alle informatie snel genoeg konden doorspelen aan hun Brusselse collega’s.

De bewoner van het appartemlent in de Zoomstraat in Brussel was rond 22.30 uur bezig met een videoconferentie met een Fransman uit Rijsel. Die laatste zag dat de man opeens bewusteloos van zijn stoel viel tijdens het gesprek. Hij zag ook rook in het appartement.

De Fransman verwittigde de 112-centrale in Rijsel die alle informatie meteen doorgaf aan haar Brusselse collega’s. De brandweer kon de man bevrijden uit zijn appartement. “Hij was een kookpot vergeten op het vuur”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Ze hebben het slachtoffer zuurstof toegediend en afgevoerd naar het ziekenhuis. Er was enkel rookschade dus na verluchting was het appartement weer bewoonbaar.”

De interventie is volgens Derieuw een bewijs dat de samenwerrking tussen de verschillende Europese 112-centrales gesmeerd loopt. “We hebben nu ook een samenwerking met 11 andere centrales waarbij de plaatselijke centrales als tolk optreden”, zegt Derieuw. “Als een Belg bijvoorbeeld in Denemarken de hulpdiensten belt en zich niet verstaanbaar kan maken, dan nemen de Deense collega’s contact op met onze centrale voor een vertaling. We doen dit nu al vrijwel elke dag voor de centrale in Aarlen, die veel Nederlandse toeristen aan de lijn krijgt.”