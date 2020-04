Brandweer verwijdert wankelende schouwpijp die gevaar vormt: eigenaar

moet toch factuur betalen SHVM

22 april 2020

15u44 0 Brussel De Brusselse brandweer is woensdagochtend rond 9 uur ter plaatse gekomen in Etterbeek voor een wankelende schouw, omdat er niet gewacht kon worden op een privé-firma door de dringendheid van de zaak. De eigenaar van het pand zal de factuur van de brandweer moeten betalen, ondanks het feit dat er personen in gevaar werden gebracht.

In de Landbouwersstraat in Etterbeek kregen bewoners van een woning te maken met een schouwpijp die naar beneden dreigde te vallen op de uitbouw van een woning op het gelijkvloers, wat een gevaar betekende voor eigendommen en/of personen.

Omdat er niet kon gewacht worden op een privé-firma om de klus uit te voeren, kwam de brandweer ter plaatse die het werk uitvoerde door middel van een hoogtewerker met een lange knikarm. Op die manier werd de schouwpijp verwijderd.

Ook al ging het om een dringende interventie waarbij personen in gevaar werden gebracht, toch zal de eigenaar van het pand de interventie van de brandweer moeten betalen. Dat laat woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw weten. “De tarieven voor de opdrachten zijn wettelijk vastgelegd in een besluit van de Brusselse regering, bijvoorbeeld een retributie van 280 euro plus de indexatie voor het inzetten van een hoogtewerker.”