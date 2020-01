Brandweer vernietigt leeg nest van Aziatische Hoornaars JCV

17 januari 2020

16u25

Brussel De Brusselse brandweer heeft donderdag een nest van Aziatische hoornaars vernietigd in de Kamerdellelaan in Ukkel. Het ging weliswaar om een leeg nest, maar om honderd procent zeker te zijn werd er toch insecticide in het nest gespoten

De brandweer moest voor de verdelging een lange speer gebruiken. Het nest bevond zich in een boom in een privétuin en was niet bereikbaar met de autoladder. “In de loop van de maand november waren er verschillende waarnemingen van Aziatische hoornaars in de buurt”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het nest werd echter niet opgemerkt en de brandweer of Brussels Leefmilieu werden niet verwittigd. Pas toen alle bladeren van de boom waren gevallen, werd het nest opgemerkt.”

De hoornaar vormt een bedreiging voort de plaatselijke bijenpopulatie. “De koningin overwintert nu onder de grond”, zegt Derieuw. “Maar in de lente zal er eerst een nest laag bij de grond gebouwd worden en daarna een groter nest hogerop, bijvoorbeeld in een boom. Het is belangrijk om dat zo snel mogelijk te melden zodat we het nest kunnen vernietigen en de opmars van deze soort kunnen stoppen.”

Terugkeer in voorjaar

De brandweer raadt dan ook aan om in het voorjaar de aanwezigheid van hoornaars in de omgeving van de Kamerdellelaan zeker te melden aan Leefmilieu Brussel, dat dan een beroep kan doen op de brandweer om de nesten te vernietigen. “Dat geldt natuurlijk ook voor het hele grondgebied van het Brussels Gewest”, klinkt het nog.

Het is nog maar de tweede keer dat de Brusselse brandweer moet uitrukken voor een nest van Aziatische hoornaars. De brandweer heeft intussen eigen personeel opgeleid om de insecten te verdelgen.