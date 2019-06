Brandweer vangt zeldzame vogel in Molenbeek SZM

09 juni 2019

18u24

Bron: Belga 0 Brussel De brandweer van Brussel heeft zondagnamiddag een ibis gevangen op het terras van de eerste verdieping van een woning in de Hovenierstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Dat meldt Walter Derieuw, de woordvoerder van het Brusselse brandweerkorps.

Een ibis is een exotische ooievaarachtige vogel die hier normaal niet voorkomt. Het dier werd in een ondoorzichtige doos geplaatst en vervolgens naar het dierenasiel Veeweyde in Anderlecht gebracht. De medewerkers van het asiel zullen volgende week contact opnemen met de vogelbeschermingsorganisatie Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), die ook in Anderlecht gevestigd is.

Het is niet duidelijk waar de vreemde vogel vandaan komt, die normaal gezien enkel in Afrika, Azië en Australië voorkomt. Een bepaalde soort ibis komt soms ook voor in Zuid- en Oost-Europa voor, maar nooit in België.