Brandweer vangt leguaan in Josaphatpark JCV

05 augustus 2019

09u32 0 Brussel In het Josaphatpark in Schaarbeek is zondagnamiddag een bijzonder dier gevangen. Het gaat om een soort hagedis. Waar het dier vandaan komt, is niet duidelijk.

Het beest werd zondag in het park gespot. De brandweer kon de leguaan uiteindelijk makkelijk vangen. Waar het dier vandaan komt of wie de eigenaar is, is nog niet duidelijk.

Het dier van ongeveer 40 centimeter groot, werd naar het opvangcentrum Veeweyde in Anderlecht gebracht.