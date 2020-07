Brandweer urenlang bezig tijdens interventie in kraakpand Stephanie Romans

19 juli 2020

13u51 0 Brussel De Brusselse brandweer had zaterdagnacht urenlang werk aan een brandinterventie in een Schaarbeeks kraakpand. “Dat zijn ingewikkelde branden omdat we van niets zeker zijn. Zijn er nog mensen binnen? Wat is de staat van het pand? Niets is duidelijk.”

De brand in het kraakpand in de Vooruitgangsstraat ontstond vermoedelijk net voor 22.25 uur. “Toen kregen we de oproep”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “De brand ontstond in de kelder en breidde uit naar de trappenhal. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om een accidentele brand.”

24 brandweerlui waren urenlang in de weer. Pas om 1 uur vertrok de laatste brandweerwagen uit de Vooruitgangsstraat. “Het vuur was vrij snel onder controle. We konden voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de buren en daar ook schade aanrichtte”, zegt Derieuw. “Toch kwam er redelijk wat kijken bij de interventie. We wisten niet of er nog mensen in het pand waren. Iedereen leek het gebouw op tijd te zijn ontvlucht bij aankomst van de ploegen. Hetzelfde geldt voor de stabiliteit van het pand: hoe zit het daarmee? Zijn er houten vloeren die een gevaar vormen? Dat weet je in een kraakpand nooit zeker. Je moet dus in onzekere omstandigheden naar binnen gaan om slachtoffers te zoeken. Dat is ook voor de brandweer onveiliger. Gelukkig was er in dit geval niemand meer binnen.”

De brandweer roept eigenaren met een leegstaand pand op om de toegang zo goed mogelijk te blokkeren. “In dit huis hadden ze moeite gedaan. De ramen waren dichtgetimmerd. Toch vonden de krakers een weg naar binnen. De toegang dichtmetselen is veiliger, al is dat soms natuurlijk onpraktisch.”