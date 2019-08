Brandweer rukt uit voor vergeten kookpot op vuur RDK

11 augustus 2019

19u08 0

De Brusselse brandweer is zondag in de late namiddag uitgerukt naar de hoek van de Brabantstraat met het Sint-Lazarusplein voor een vergeten kookpot op het vuur. Die zorgde voor heel wat rook, maar niemand geraakte gewond. Volgens de brandweer was er ook geen noemenswaardige schade aan de keuken van het appartement.