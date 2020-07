Brandweer rukt drie keer uit voor barbecues in appartementen redactie Bron: Belga

31 juli 2020

22u19 2 Brussels Gewest De Brusselse brandweer is deze namiddag driemaal moeten tussenkomen in een flatgebouw omdat bewoners een barbecue hielden in hun appartement of op hun terras. Dat zorgde telkens voor flinke rookontwikkeling in het gebouw en voor te hoge CO-waarden. De brandweer roept dan ook op tot voorzichtigheid, ook voor de moslims die het Offerfeest in familiekring zouden willen vieren in hun woningen.

"Zorg altijd voor een goede verluchting", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Nog beter is het om binnen helemaal geen barbecue te houden."

De eerste interventie vond omstreeks 13.50 uur plaats toen een bewoonster van de Marius Renardwijk (Anderlecht) de brandweer verwittigde omdat er rook kwam uit de voor- en achterzijde van een flat op de tweede verdieping van een appartementsgebouw.



Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat de bewoners, drie volwassenen en zeven kinderen, een barbecue hielden op een klein balkon. Dat zorgde niet alleen voor heel wat rook maar ook voor een te hoog CO-gehalte, aangezien de CO-melders van de brandweerlui meteen afgingen. Nadat de flat verlucht werd, konden alle bewoners weer naar binnen.

Een tweetal uur later, om 15.50 uur moest de brandweer tussenkomen in een flatgebouw aan de Edmond Machtenslaan (Molenbeek), waar een appartement op de vijfde verdieping vol rook hing. Die rook was afkomstig van een barbecue die de bewoners van een lagergelegen verdieping hadden opgesteld in de schouw. Die schouw was verbonden met de andere verdiepingen, wat de rookhinder verklaarde. Ook hier sloeg de CO-melder van de brandweer aan, maar ook hier konden de bewoners naar hun flats terugkeren nadat alles verlucht was.



Ten slotte moest de brandweer kort na 16.00 uur ook nog een interventie doen voor een barbecue op de vierde verdieping van een gebouw aan de Anspachlaan (Brussel-stad). Ook hier moest uiteindelijk enkel het appartement verlucht worden.