Brandweer rijdt aan slakkengang en met loeiende sirenes door centrum uit protest tegen Brussels woonerf JCV SRB

15 mei 2020

16u16 0 Brussel In een filmpje dat de ronde doet op sociale media is een Brusselse brandweerwagen te zien die aan een slakkengang en met loeiende sirenes door de Koningsstraat rijdt. Zo willen de brandweervakbonden protesteren tegen de instelling van woonerven in verschillende gemeenten. Ze klagen aan dat er voor hen geen uitzondering is op de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur.

De bonden bij de brandweer zijn boos over de invoering van de woonerven, bijvoorbeeld in het centrum van Brussel en in Kuregem. “Politici hebben er blijkbaar niet aan gedacht om voor ons een uitzondering te voorzien terwijl we onderweg zijn om levens te redden”, zegt vakbondsafgevaardigde Eric Labourdette (VSOA). “Deze crisis wordt gebruikt als een excuus om de snelheid van wagens aan banden te leggen, terwijl er in sommige straten in die woonerven al nauwelijks volk op het voetpad loopt.”

Ook bij de politie rommelt het trouwens over de invoering van de woonerven. “Wij hebben niets tegen veranderingen als die goed zijn voor de Brusselse inwoners”, zegt Nicolas Beckers, NSPV-vakbondsafgevaardigde voor de Brusselse politie. “Maar we zijn wel wat bezorgd over onze prioritaire interventies. De woonerven zijn voor ons toch weer een nieuw obstakel als we met zwaailicht en sirene ergens naartoe rijden. Je moet al op heel veel zaken letten en nu komen daar nog eens de woonerven bij. Verder zou het weleens invloed kunnen hebben op onze aanrijtijden. Met de aanleg van de voetgangerszone in de Anspachlaan verloren wij een belangrijke verkeersas tussen Noord en Zuid. Nieuwe schrappingen van rijbanen maken het wellicht nog iets moeilijker om ergens snel te geraken.”

Onderhandelingen

De directie van Brandweer Brussel is volop in onderhandeling met de gemeentelijke en regionale overheden om een aanpassing van de wegcode te voorzien”, zo laat de Brusselse brandweer weten. “In afwachting van een wijziging van het statuut van de wegen of een wijziging van de wegcode, wordt de bestuurders gevraagd rekening te houden met de aanwezigheid van deze zones op de weg naar een interventie.”

Ook Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is op de hoogte van het protest. “Het is echter klinkklare nonsens dat wij een prioritair voertuig zouden beboeten omdat ze te snel rijden”, klinkt het op haar kabinet. “Het klopt dat er geen uitzondering is, maar dat kunnen we nog voorzien als dat nodig is.”



