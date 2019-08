Brandweer redt vier krakers uit brandend gebouw in Anderlecht HAA

11 augustus 2019

19u10

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft deze voormiddag in Anderlecht vier krakers uit een brandend gebouw gered. Eén van hen moest met een zuurstofmasker uit het pand gehaald worden, maar geen van hen moest naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer.

"Het ging om een leegstaand pand met drie verdiepingen", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Op het gelijkvloers bevond zich een café dat eveneens leeg stond. Wij zijn rond 10.45 uur verwittigd van de brand en bij aankomst hing er al veel rook in het gebouw."

Tijdens de bluswerkzaamheden trof de brandweer vier krakers aan die zich in het pand hadden verstopt. Zij werden door de brandweerlui naar buiten begeleid. Eén van hen kreeg daarbij een zuurstofmasker, dat gekoppeld was aan de zuurstoffles van een brandweerman.

"Ze zijn alle vier ter plaatse onderzocht door een MUG-arts, maar moesten niet naar het ziekenhuis", aldus nog de brandweerwoordvoerder. "De oorzaak van de brand was te vinden bij een matras op het gelijkvloers. Die had om een nog onduidelijke reden vuur gevat en van daaruit had de brand zich verspreid.”